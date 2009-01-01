Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум

Организаторы ожидают, что мероприятие посетит рекордное число участников.

Форум будет проходить четыре дня president.gov.ua

Во вторник, 17 января, во швейцарском Давосе открывается 47-й по счету, президентуже прибыл в страну.

Об этом говорится на сайте главы государства.

По данным УНИАН, мероприятие будет проходить четыре дня — до 20 января — под заглавием "Чуткое и ответственное руководство".

"Организаторы ожидают, что Форум соберет рекордное число участников — около 3 тыс. представителей власти, международных организаций, бизнеса, гражданского общества со всего мира", — отметило агентство.

Также на нем будут присутствовать представители ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ. Во время Форума пройдут около 400 сессий в четырех направлениях: переосмысление глобального сотрудничества, реформирование капитализма, оживление глобальной экономики и подготовка к четвертой промышленной революции.

В его рамках Порошенко выступит с речью на сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

"… проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами", — добавили в пресс-службе украинского лидера.

Напомним, 16 января Украину посетил вице-президент США Джозеф Байден. Гость в Киеве провел встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также Петром Порошенко.

Фото: president.gov.ua