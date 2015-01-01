Порошенко пригласил сенаторов США на Донбасс — увидеть провокации боевиков

Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы и орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма.
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с делегацией США, Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывные действия российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Президент также обратил внимание на важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.
Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке", — сказал он.
Кроме того, Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого — сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.
Глава украинского государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны", — сказал Порошенко.
Президент также сообщил американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.
В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
Напомним, заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука верит, что в следующем году Украина вернет Донбасс