Порошенко пригласил сенаторов США на Донбасс — увидеть провокации боевиков

Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы и орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма.

Президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с делегацией США, Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывные действия российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент также обратил внимание на важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке", — сказал он.

Кроме того, Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого — сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Глава украинского государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны", — сказал Порошенко.

Президент также сообщил американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука верит, что в следующем году Украина вернет Донбасс