Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах - журналист

Президент может объявить о перевыборах 28 июня.

Порошенко решился на перевыборы - журналист Reuters

Петра Порошенко убедили в необходимости проведения досрочных президентских выборов. Об этом в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

"По моим данным, в штабе Порошенко убедили его, что призрачные шансы сохранить власть у него остаются только при досрочных президентских выборах. О чем может быть объявлено в День Конституции, 28 июня - во время обращения к "моему народу", - написал журналист.

Дубинский предположил, что таким образом Порошенко сможет "выбрать" преемника, который гарантирует ему неприкосновенность.

"Конечно, Пётру Алексеевичу не стоило бы портить День Конституции такими заявлениями. Для этого намного лучше бы подошёл день кондитера. Но Порошенко уже не торт", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявлял, что 2018 год будет крайне неблагоприятным для президента Порошенко. По его словам, у "Порошенко включился неблагоприятный годовой гороскоп, так называемый Соляр. Поэтому усидеть на своем посту ему будет крайне сложно. Может назревать дальнейшее противостояние его власти". Астролог считает, что "лучшим выходом для главы государства было бы досрочное объявление парламентских и президентских выборов".

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