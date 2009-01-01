Порошенко призвал американских конгрессменов вооружить Украину и увеличить программы помощи

Президент выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко призвал конгрессменов Соединенных Штатов Америки рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в сфере безопасности Украинскому государству.

Об этом глава государства заявил на встрече с делегацией Конгресса США во главе с председателем Подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что президент выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

"Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи Украинскому государству в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В свою очередь члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Также, сообщили в пресс-службе, Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Американские конгрессмены поздравили с ожидаемым вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава государства выразил солидарность с американским народом в связи с негативными последствиями урагана "Харви", который обрушился на штат Техас.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разрабатывают план предоставления Украине летального оружия.