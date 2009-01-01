Порошенко призвал ООН действовать: нужно спасти мир от сползания в необратимый хаос

Масштаб вызовов требует решительного и общего ответа, сказал президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, что в мире виток насилия продолжает затрагивать все больше стран и регионов, поэтому ООН пришло время действовать, чтобы избежать сползания в необратимый хаос.

Об этом украинский лидер рассказал в американском Нью-Йорке во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации, пишет УНИАН.

По его словам, многие должно быть сделано, чтобы воплотить в реальность видение мира странами-членами Организации — "мирного, процветающего и равного".

"Транснациональный терроризм, использование силы в международных отношениях, распространение оружия массового уничтожения, кризис беженцев, бедность, нарушение прав человека и уязвимость окружающей среды, лишь несколько из тех вызовов, которые стоят перед нами", — отметил глава государства.

Порошенко добавил, что "масштаб вызовов требует нашего решительного и общего ответа". "Время действовать, и мы имеем очень узкое окно возможностей, чтобы избежать сползания в необратимый хаос. Организация Объединенных Наций должна быть на острие этого процесса", — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.