Порошенко призвал патриарха Сербии молиться, но не уточнил, за что

Президент выразил надежду, что Сербская православная церковь будет поддерживать Украину.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении пресс-службы, однако не уточняется цель просьбы главы государства.

Порошенко также выразил надежду, что Сербская православная церковь будет поддерживать Украину как одна из старейших в православном мире.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает своего украинского коллегу Петра Порошенко "более успешным политиком", поскольку тот - больший оптимист в вопросе вступления Украины в Евросоюз, чем он.

"Почему Петр Порошенко намного более успешный и лучший политик, чем я? Потому что он с большим оптимизмом сказал о 2025 годе относительно европейской интеграции. Я не могу сказать это гражданам Сербии, не могу обещать. Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом увидим результаты. Господин президент, я действительно не могу говорить это своим людям. Но, если вы говорите, что мы сможем до 2025 года, то я становлюсь оптимистом!" - сказал Вучич.

Перед этим Порошенко дал прогноз по вступлению Сербии в ЕС до 2025 года. "Такая же цель и у украинского народа, где более 70 процентов населения сегодня поддерживают европейскую интеграцию", - отметил украинский президент.

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