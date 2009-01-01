Порошенко: Путин абсолютно непредсказуем, для него нет никаких "красных линий"

Порошенко заявил, что Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире

Президент России Владимир Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует никаких "красных линий".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox Business, пишет УНИАН.

"Путин не только совершил незаконную аннексию Крыма, Россия осуществила вооруженную агрессию против моей страны и принесла огромные потери — 10 тыс. человек, включая 2,7 тыс. военных и более 7 тыс. гражданских, были убиты в этой войне российской агрессией", — заявил он и добавил, что "эта ситуация показывает, что для Путина не существует никаких "красных линий".

"Путин абсолютно непредсказуем, если бы вы меня спросили в 2014 году, возможна ли аннексия Крыма, мой ответ был бы — "безусловно, нет", если бы вы спросили меня, или кого-либо в 2014 году, совершит ли он агрессию, я бы сказал, что "безусловно, нет", — сказал Порошенко.

"Россия — это постоянный член Совета безопасности ООН, структуры, обеспечивающей глобальную безопасность, и он (Путин) разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 21 сентября Порошенко в рамках визита в США провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.