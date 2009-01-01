Порошенко раскритиковал РФ: не спонсор, а самая большая угроза международной безопасности

Россия совершила ряд преступлений, отметил президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, чтоявляется не спонсором, а самой большой угрозой международной безопасности.

Об этом он рассказал в американском Нью-Йорке во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас РФ, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликты — горячие, замороженные или потенциальные — почти со всеми государствами-соседями.

"Просто задумайтесь. Кража земли другого народа... Похищение людей... Ведение скрытой войны... Сбивание гражданского самолета... Распространение лжи по всему миру — подходит ли это поведение постоянному члену Совета Безопасности (ООН — Ред.)?", — задался вопросом украинский лидер.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.