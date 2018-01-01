Порошенко распорядился наградить и уволил Жебривского

Президент решил, что уже экс-глава Донецкой ОВГА заслужил орден князя Ярослава Мудрого.

Президент распорядился наградить орденом и уволил Павла Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА УНИАН

Президент Петр Порошенко одним своим указом распорядился наградить председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а другим уволил его с поста.

Такие документы в среду, 13 июня, появились на сайте украинского лидера.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла…", — отмечается в указе.

Напомним, Павла Жебривского Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, а 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил президента отравить его в отставку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram