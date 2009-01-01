Порошенко рассказал, что Украина ожидает от суда в Гааге

Страна надеется, что служители Фемиды смогут принять решения, которые помогут навести порядок на неконтролируемом участке границы с Россией.

Петр Порошенко УНИАН

Украина ожидает отрешений, которые, в частности, остановят поставки оружия наи прекратят притеснения людей в

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

В то же время государство надеется, что служители Фемиды смогут принять решения, которые помогут навести порядок на неподконтрольной ей части границы с РФ.

"Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о финансировании терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму", — отметил глава государства.

По его словам, Украина ожидает "решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК".

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН в январе 2017-го для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации за время ее агрессии против государства. Узнать больше о документе можно здесь.