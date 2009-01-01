Порошенко рассказал, как до 2014 года ВСУ уничтожали под влиянием России

В ВСУ снимали с вооружения наиболее боеспособные образцы техники, заявил президент.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Предыдущее руководство Украины не только не готовило украинскую армию к войне, а сознательно ее уничтожало.

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время открытия выставки вооружения и военной техники на Крещатике в Киеве, сообщает УНИАН.

"Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы, в войсках их не знали и никогда не видели, финансовая мотивация солдат и офицеров также стремилась к нулю", — подчеркнул президент.

"Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны, и не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки", — отметил глава государства.

По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники.

"К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку", — заявил Порошенко.

"По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое "реформирование" украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности", — сказал президент.

"Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти — все это сорвало путинский "блицкриг". Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 20014 года освободить две трети оккупированного Донбасса", — заявил Порошенко.

Порошенко считает, что Минские договоренности дали Украине время для развития военного строительства.

"Минские договоренности, среди прочего, дали нам остродефицитное, так необходимое время для того, чтобы мы сделали военное строительство", — заявил президент.

По его словам, за последние три года Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность. "Мы сдерживаем армию в пять раз сильнее нашей, которая имеет военный бюджет в 10 раз больше нашего, и хорошо обороняемся", — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что за три года государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии почти 16 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Также Порошенко заявил, что финансирование закупки вооружений и военной техники увеличилось в 10 раз по сравнению с 2013 годом.

По его словам, за три года Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность, нарастили оперативные возможности, значительно и кардинально улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно.

"Полностью сегодня наши Вооруженные силы состоят из контрактной армии, призыв направляется только для того, чтобы научить украинскую молодежь военному делу", — отметил глава государства и добавил, что "украинская армия заново родилась".

По его словам, финансирование закупки вооружений и военной техники против 2013 года увеличилось в 10 раз.

"Во время войны мы изыскали эти возможности. В июле за счет средств, возвращенных украинскому народу, которые были украдены Януковичем (экс-президентом Виктором Януковичем, — ред.) и предыдущей властью, и мы добавили еще 1,6 млрд грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1,4 млрд - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн", — сообщил Порошенко.

Вместе с тем Порошенко заявил, что первая партия новейших украинских танков "Оплот" поступит в Вооруженные силы в этом году.

"Уже освоено серийное производство новейших танков "Оплот", я слышал, что у нас они производились, но в полном объеме шли на экспорт. У украинской армии не было денег для того, чтобы закупить современные танки и вооружить Вооруженные силы этими танками", — заявил он.

"Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки "Оплот" производства Харьковского завода (Харьковского завода им. Малышева — ред.) поступят в Вооруженные силы Украины в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов", — добавил президент.

Порошенко добавил, что Украина начинает программу оружейно-технического осовременивание армия, и будет выводить вооружения на уровень 21-го века.

"Сначала, конечно, и это понятно, мы ремонтировали то, что уже побывало в употреблении или повреждено, или в результате бесхозяйственности доведено до небоеспособного состояния, спускали с конвейера физически хотя и новые, но технически устаревшие виды (вооружения и военной техники — ред.), принятые на вооружение еще в советское время. Мы должны были пройти этот сложный этап для того, чтобы быстро удовлетворить первоочередные проблемы", — отметил он.

"Теперь мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии. Должны выводить наши вооружения на уровень 21-го века", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий встают важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств космической разведки.

Напомним, ранее Порошенко предупредил: РФ и ее марионетки получат достойный отпор в случае наступления на Донбассе.

Фото: пресс-служба П.Порошенко.

Видео: Адміністрація Президента України.