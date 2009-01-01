Порошенко рассказал, как Россия пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри

СБУ разоблачила группы в соцсетях, которые распространяют призывы к беспорядкам, отметил президент.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, что Россия не добивалась успеха в открытом противостоянии на Донбассе си пытается расшатать ситуацию в стране изнутри, использовав третью годовщину гибели героев

Об этом он рассказал в Киеве на торжественном собрании в честь 28-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана и по случаю чествования участников боевых действий на территории других государств, пишет УНИАН.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что сейчас наши военные противостоят российской агрессии на части Донецкой и Луганской областей.

"Не добившись успеха в открытом противостоянии с нашими Вооруженными Силами, враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри — использовать в своих интересах третью годовщину трагической гибели героев Небесной сотни", — отметил президент.

По его словам, показательными являются факты разоблачения Службой безопасности групп в соцсетях с такими названиями, как "Продолжение революции" или "Все на Майдан", "Украинская революция", "Майдан 3.0" и много других, которые распространяют призывы к беспорядкам.

Также глава государства заявил, что уличенные паблики, по данным спецслужбы, администрируются с территории Российской Федерации.

Ранее руководитель аппарата главы СБУ Василия Грицака — Александр Ткачук — заявил, что Россия готовит провокации во время проведения мероприятий для почтения памяти погибших героев Небесной сотни.