Порошенко рассказал, когда и где планирует встретиться с Трампом

Продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным, уверен президент.
Об этом он рассказал в интервью The Wall Streeet Journal, пишет УНИАН.
В то же время глава государства подчеркнул, что надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.
"Абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", — отметил украинский лидер.
Ранее СМИ писали, что по случаю председательства Украины в Совбезе ООН (штаб-квартира находится в американском Нью-Йорке) в феврале 2017 года планируется визит Петра Порошенко в США, во время которого может пройти встреча с Дональдом Трампом.