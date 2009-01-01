Порошенко рассказал, когда и где планирует встретиться с Трампом

Продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным, уверен президент.

Петр Порошенко и Дональд Трамп Официальный сайт Президента Украины

Президентзаявил, что планирует встретиться с избранным президентом СШАв феврале в Вашингтоне.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Streeet Journal, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.

"Абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", — отметил украинский лидер.

Ранее СМИ писали, что по случаю председательства Украины в Совбезе ООН (штаб-квартира находится в американском Нью-Йорке) в феврале 2017 года планируется визит Петра Порошенко в США, во время которого может пройти встреча с Дональдом Трампом.