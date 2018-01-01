Порошенко рассказал, когда Россия нападет на Украину

Порошенко решил создать группу с партнерами из ЕС для блокировки строительства "Северного потока-2".

Порошенко: Россия нападет, как только достроит "Северный поток-2". Reuters

Президент Украина Петр Порошенко пояснил, что как только будет достроен "Северный поток-2" – у России исчезнет сдерживающий фактор, и вероятность нападения РФ на Украину сразу же возрастет.

Такое мнение украинский лидер высказал в своем блоге на Medium.

"Почему Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась 30 млрд долларов", – написал он.

Гарант уверен, что Россия не проживет без этих 30 миллиардов.

"А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать. Именно поэтому для нас это важно", – добавил Порошенко.

Именно поэтому Украина решила создать группу с партнерами из Евросоюза для блокировки строительства газопровода. Такие переговоры уже ведутся, но раскрывать всю информацию по этому вопросу Порошенко отказался. В то же время он подчеркнул, что единственной целью создаваемой группы станет остановка "Северного потока-2".

Кроме этого, лидер Украины выразил уверенность, что угроза санкций США в отношении стран, поддерживающих строительство газопровода, поможет Киеву "еще уверенней бороться с этим проектом".

Ранее Порошенко заявил, что Россия начала строительство "Северного потока-2" не ради своего экономического развития, а чтобы оставить Украину без денег на оборону.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Напомним, Польша требует от ЕС скорее усложнить строительство "Северного потока-2". Польские власти ожидают, что Австрия во время президентства в Евросоюзе будет объективной.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2".

В то же время в Раде назвали "Северный поток-2" российским оружием. По словам Сыроид, неизвестно, когда "Россия остановится".

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