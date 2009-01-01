Порошенко рассказал Меркель о "варварских методах" ведения войны российскими оккупантами на Донбассе

Меркель сказала, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство.

Петр Порошенко и Ангела Меркель Reuters

Несмотря на препятствия "нормандский формат" (Германия, Франция, Украина и Россия) должен продолжать поиск путей урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в ходе его визита в ФРГ, сообщает УНИАН.

Она сказала, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. Она заявила, что "за последние часы мы снова узнали, что режим прекращения огня фактически не существует, что опять гибнут солдаты".

Меркель, ссылаясь на данные ООН, напомнила, что на востоке Украины уже погибло около 10 тыс. людей.

"Мы должны сделать все на основе того, что мы имеем, а именно: на основе Минских соглашений, чтобы воплощать их. Хотя это, конечно, непростая задача", — заявила Меркель.

В то же время она выразила мнение, что попытки урегулировать ситуацию на востоке Украины в рамках "нормандского формата" – это правильный путь. "И мы будем в дальнейшем его придерживаться, несмотря на существующие препятствия, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины", — подчеркнула Меркель.

По ее словам, "этот путь не будет простым".

Кроме того, Порошенко и Меркель сегодня скоординируют позиции относительно "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Украина остается верна Минским договоренностям и выступает за их полное выполнение, прежде всего Россией", — заявил Порошенко.

При этом президент убежден, что "альтернативы Минским договоренностям не существует".

"Мы уверены в том, что на сегодняшний день нужны комбинированные и решительные действия для того, чтобы мотивировать российскую сторону за столом переговоров, мотивировать имплементацию Минских договоренностей в полном объеме, в первую очередь, их компонент безопасности, прекратить убийство, в том числе и гражданского населения на Донбассе. Это совершенно неприемлемо, и наша координация сегодня имеет чрезвычайно высокую важность", — отметил глава государства.

"Мы сегодня обсудим "дорожную карту" Минских договоренностей, ту "дорожную карту", о которой мы договорились в Берлине под проведение "нормандского саммита", — сказал Порошенко.

В свою очередь Меркель приветствовала прогресс Украины в реализации процесса реформ.

"Я приветствую чрезвычайные реформы, которые сейчас проводятся в Украине", — сказала Меркель.

В этой связи она отметила выполнение программы реформ, которая необходима для выделения Украине следующего кредитного транша со стороны Международного валютного фонда.

"Украина пока выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги экономического реформирования и всестороннего реформирования Украинского государства", — сказала канцлер.

Она отметила, что ФРГ в этой связи будет предоставлять Украине экспертную помощь.

Вместе с тем Порошенко подчеркивает необходимость сохранения и при необходимости усиления санкций против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.

"Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементировать Минские договоренности", — заявил Порошенко.

"В случае, если эта имплементация не состоится, мы считаем необходимым сохранение и, если нужно, усиление санкционного давления на РФ. Я очень признателен госпоже канцлеру за твердую и принципиальную позицию в этом вопросе", — сказал президент.

Порошенко также проинформировал в Берлине о варварских методах ведения войны российскими боевиками на Донбассе, когда оккупанты обстреливают позиции сил АТО из артиллерийских систем, размещенных в жилых кварталах городов для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть ответный огонь.

"Хочу проинформировать, что за вчерашний день 5 украинских военных погибли, 12 получили ранения (на Донбассе). Сегодня утром еще 2 солдат отдали свою жизнь за защиту территориальной целостности нашего государства, еще 5 были ранены", — сказал Порошенко.

"Ранены и погибли они в результате артиллерийского огня из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть ответный огонь. Это варварские методы ведения огня", — добавил президент.

"Мы немедленно привлекли ОБСЕ, немедленно проинформировали. Подчеркиваю, что российская сторона отказалась отвечать и на запросы нашей стороны, и на запросы ОБСЕ", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко и президент Бундестага выступили за продление санкций против РФ.