Украина вводит биометрический контроль для граждан из стран, представляющих риски

Президент считает вполне оправданным решение ввести биометрический контроль для граждан, которые представляют риски для Украины.

Порошенко рассказал о биометрическом контроле для иностранцев Официальный сайт Президента Украины

C 1 января 2018 года Украина вводит трехэтапную систему пересечения границы по биометрическим паспортам для граждан из стран, представляющих риски для Украины.

Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня в комментарии журналистам в Харькове, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко считает вполне оправданным решение ввести биометрический контроль для граждан, которые представляют риски для Украины в условиях российской агрессии.

"В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что, начиная с 1 января 2018 пересечение границы из стран, представляющих риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе", — сообщил президент.

По его словам, перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины.

"Это не значит, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием и будет обеспечение фиксации этих биометрических данных", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый — человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно — база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй — непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"Считаю, что это практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — отметил глава государства.

Порошенко также добавил, что "это позволит полноценно начать работать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Президент подчеркнул, что в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится Центрам предоставления админуслуг. Для этого будет осуществлено расширение мощностей существующих центров и строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Также во время открытия нового Центра предоставления административных услуг в Харькове президент подчеркнул: "Больше никто не подделает украинский паспорт. И нашими решительными усилиями мы предпримем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства".

В то же время Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

В документе говорится, что с целью обеспечения национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление с участием Службы безопасности Украины комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска или въехали в Украину с территории таких государств.

Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности введения предварительного электронного извещения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществление въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Указом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Ранее Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

"Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, пересекающих украинскую границу. Об этом говорили на заседании СНБО. Такой шаг значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — заявил он.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по результатам заседания СНБО заявил, что Украина создаст техническую инфраструктуру на всех пунктах пропуска через госграницу для введения биометрического контроля до начала 2018 года.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде", что Украине нужно вводить визовый режим с Россией, а также максимально разорвать любые связи со страной-агрессором.