Порошенко рассказал, о чем поговорил с главой Пентагона

Президент в Киеве встретился с Мэттисом.

Петр Порошенко и Джеймс Мэттис Reuters

Президентвстретился с главой минобороны США (Пентагон), они обсудили возможность развертывания на Донбассе

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с американским чиновником в Киеве, пишет УНИАН.

По словам политика, они считают, что "международное присутствие способствовало бы созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса".

"Мы с господином министром обменялись мнениями... о возможном развертывании миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — отметил политик.

Ранее Джеймс Мэттис говорил, что едет в Украину, в частности, чтобы отметить День Независимости нашей страны. До этого в Пентагоне сообщили, что чиновник планирует встретится с Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.