Сегодня, 17:40 RSS

Порошенко рассказал о "реальном плане" организаторов митинга в центре Киева

Сегодня, 16:10

Президент уверен, что никто и ничто не остановит уверенное движение Украины вперед.

Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Петр Порошенко считает, что реальный план организаторов митинга в центре Киева — дестабилизация ситуации в Украине.

Об этом говорится в его аккаунте в Twitter.

По словам украинского лидера, он "уверен, что никто и ничто не остановит наше уверенное движение вперед после всего того, что страна пережила за последние годы".

"Реальный план организаторов митинга в центре Киева — дестабилизация ситуации в Украине", — отмечается в сообщении.

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец выразил мнение, что главная цель организаторов митинга в центре Киева, который начался 17 октября, — досрочные выборы.

Теги:  
Порошенко, Киев, митинг, огранизаторы, план
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...