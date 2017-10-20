Порошенко рассказал о "реальном плане" организаторов митинга в центре Киева

Президент уверен, что никто и ничто не остановит уверенное движение Украины вперед.

Петр Порошенко УНИАН

Президентсчитает, что реальный план организаторов— дестабилизация ситуации в Украине.

Об этом говорится в его аккаунте в Twitter.

По словам украинского лидера, он "уверен, что никто и ничто не остановит наше уверенное движение вперед после всего того, что страна пережила за последние годы".

"Реальный план организаторов митинга в центре Киева — дестабилизация ситуации в Украине", — отмечается в сообщении.

Впевнений, що ніхто і ніщо не зупинить наш впевнений рух вперед після всього того, що країна пережила за останні роки — Петро Порошенко (@poroshenko) October 20, 2017

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец выразил мнение, что главная цель организаторов митинга в центре Киева, который начался 17 октября, — досрочные выборы.

