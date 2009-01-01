Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией

На Донбассе происходит ускоренная милитаризация оккупированных территорий, говорит президент

Петр Порошенко newstes.ru

считает, что угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не исчезла.

Об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений, сообщает УНИАН.

"Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через не контролируемые нами пограничные участки на Донбассе ..., она нависает по всей линии границы с РФ, и даже больше", — заявил Порошенко.

Президент Украины также отмечает ускоренную милитаризацию Россией временно оккупированных территорий Донбасса.

"Путем формирования воинских частей, а также поставки боевиков, военной техники и средств материально-технического обеспечения происходит ускоренная милитаризация оккупированных территорий (Украины)", — заявил Порошенко.

По словам президента, "заводы просто демонтируются из Донбасса, а оборудование просто вывозится на территорию РФ".

Кроме того, Порошенко назвал потери украинской армии на Донбассе.

Петр Порошенко на оперативном сборе в Генштабе @STsegolko

"2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии. 2200 из них — из состава Вооруженных сил Украины. Просил бы почтить их память минутой молчания", — сказал президент.

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению военных экспертов, только угроза огромных потерь удерживает Россию от полномасштабной агрессии против Украины.

фото: @STsegolko