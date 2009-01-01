Порошенко считает, что Минские соглашения не работают из-за Путина

На Донбассе украинцев бомбят варварским способом, сказал президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентсчитает, чтопо Донбассу не работают из-за главы России

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что в некоторых частях востока Украины ситуация драматическая.

"За последние годы я испробовал уже много соглашений, но Россия никогда не выполняла их на самом деле", — отметил политик.

По его словам, "это ведь очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир". "Но в настоящее время, к сожалению, этого нет", — добавил украинский лидер.

"У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя — Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, и соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно", — заявил Порошенко.

"Ситуация в некоторых частях восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо (сирийский город — ред.) …", — сказал президент.

"Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций — ред.). Совсем наоборот: это скорее поднимает вопрос о том, следует ли их расширить", — утверждает он.

"Это немыслимо, что сейчас Россия официально признает паспорта с оккупированных территорий. Это самое большое доказательство российского влияния", — выразил мнение глава государства.

Ранее Петр Порошенко говорил, что в Украине победа Революции Достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению страны, постепенному превращению ее в подимперскую колонию.