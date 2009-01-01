Панические настроения насчет будущего ЕС "подсказывают" пропагандисты России — Порошенко

Украина ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса, сказал президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что категорически не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями насчет, которые "подсказываются европейцам российскими пропагандистами".

Об этом он рассказал на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, говорится на сайте главы государства.

В то же время политик подчеркнул, что "европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле".

"Ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев", — считает Порошенко.

По его словам, "в Украине в европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой объединенной Европе". "И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", — добавил президент.

Ранее Петр Порошенко говорил, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли, не будем торговать собственной свободой. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.

Фото: president.gov.ua