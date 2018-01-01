Порошенко сделал откровенное признание о любви к деньгам

Ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии, заявил президент Украины.

Петр Порошенко заявил о нелюбви к деньгам http://stoyakin.org.ua/

В Украине ни один олигарх не может надеяться на привилегии, заявил президент Украины Петр Порошенко

Отвечая на вопрос немецкого издания Focus о том, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил: "Здесь у меня нет никаких сдерживаний".

"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", — заявил он в интервью Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник..

По просьбе дополнить предложение "Я люблю деньги, потому что..." президент заявил, что "не любит денег", а по просьбе дополнить предложение "Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя": "Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше — как политик, так как от этого зависит судьба великого народа".

"Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь", — добавил он.

Напомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде" заявил о том, что в Украине олигархическая модель сохраняет высокую коррупцию, способствует выталкиванию трудоспособного населения за границу.

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