Порошенко сказал, где в РФ готовят террористов для исполнения операций в Украине

По словам президента, 26-й год независимости нашей страны "знаменателен тем, что мы преодолели глубокий кризис".

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Президентзаявил, что террористов для исполнения операций в Украине готовят в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях России.

Об этом глава страны рассказал на открытии реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы, пишет УНИАН.

По его словам, 26-й год независимости нашего государства "знаменателен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной, гибридной войной".

"Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременного оружия. Это закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, это террористические операции на нашей территории…", — отметил он.

Ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич говорил, что только решительность и сила могут остановить усиление агрессии России, мир все больше убеждается — "Москва не уважает нормы международного права и, как правило, применяет силу для разделения территорий".