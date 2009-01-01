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Порошенко сказал, как Россию нужно наказать за признание "документов" ЛДНР

Сегодня, 15:16

ЕС продолжает полностью поддерживать Украину, отметил еврокомиссар Стилианидес.

Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Петр Порошенко считает, что признание РФ "документов" самопровозглашенных ДНР и ЛНР является очень тревожным явлением, оно требует решительных действий вплоть до усиления антироссийских санкций.

Об этом он сказал на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом, говорится на сайте главы государства.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что ЕС продолжает полностью поддерживать Украину.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых "документов" фейковых "республик", — отметил Порошенко.

По его словам, "с точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от "минского процесса", поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей".

Ранее Петр Порошенко говорил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе не работают из-за главы России Владимира Путина. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.

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Россия, Порошенко, документы, ДНР, ЛНР, санкции, ЕС
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