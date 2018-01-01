Порошенко сказал, куда Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны

Президент полагает, что чем меньше стрельбы на Донбассе, тем больше активность врага в тылу.
Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий (на Донбассе — Ред.), тем больше активность врага в тылу, заявил глава государства в ходе мероприятий по случаю дня СБУ в Киевской области, пишет Интерфакс-Украина.
"Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце — это наша древняя столица, красавец Киев… финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя так называемую теорию управляемого хаоса", — отметил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские власти фактически ведут Третью мировую войну, они используют гибридные методы противостояния.