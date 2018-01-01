Порошенко сказал, скольких детей российские агрессоры убили на Донбассе с 2014-го

Украина и мир переживают очень непростые времена, отметил президент.

На Донбассе российские агрессоры убили сотни детей, отметил Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что на Донбассе начиная с 2014 года российские агрессоры убили более 240 детей.

Украина и мир переживают очень непростые времена, рассказал он, выступая перед участниками акции "Дети объединяют Украину", свидетельствует видео, опубликованное на странице главы государства в Facebook.

"242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года", — отметил украинский лидер.

Напомним, в декабре 2017 года Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже президент заявил, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.