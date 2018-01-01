Порошенко снова поговорил с Путиным: к чему президент призвал российского коллегу

Украинский лидер подчеркнул важность допуска омбудсмена Рады к Сенцову.

Петр Порошенко снова разговаривал с Владимиром Путиным по телефону скриншот

Президент Петр Порошенко по телефону снова поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным

Лидер Украины призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных РФ территориях, говорится на сайте президента нашей страны.

"… он также отметил важность допуска уполномоченного (Верховной Рады — Ред.) по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову (украинский режиссер — Ред.) и другим заключенным украинцам", — отмечается в сообщении.

Порошенко также "подчеркнул необходимость выполнения Россией Минских договоренностей в части безопасности, отмечена важность активизации работы в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ — Ред.) с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения "Минска".

Напомним, 9 июня Петр Порошенко по телефону поговорил с Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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