Порошенко сравнил возвращение Саакашвили с прорывом боевиков на Донбассе

Пограничники не дали разжечь пожар внутри страны, чего добивались политиканы, говорит глава государства.

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко прокомментировал факти его сторонниками 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе.

"По моему мнению, этот инцидент не требует никаких политических комментариев, исключительно, мы должны комментировать и будем комментировать в правовом поле", — заявил глава государства перед совещанием по развитию сельской медицины, сообщает телеканал "112 Украина".

"26 июля я издал указ, которым приостановил гражданство Саакашвили на основании представления органа центральной исполнительной власти, Государственной миграционной службы, где совершенно четко переданы в администрацию президента проверены (они несут за это ответственность), факты фальсификации и представления недостоверной информации при получении гражданства. Президент не может принять никакого другого решения, потому что это была преступная бездеятельность, если мы пропускаем эти факты без реагирования. В любом правовом государстве лицо имеет право оспорить любой нормативный акт в админсуде, в данном случае, в Высшем админсуде", — сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что на такие действия Саакашвили хватало времени.

"Я как президент, безусловно, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинского суда, есть ЕСПЧ. Это правовая плоскость. Прошло более полутора месяцев, никто в суд не обращался. Вместо этого совершено преступление, поскольку является конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос нацбезопасности государства. Мне безразлично, кто нарушает границу, — боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность", — заявил глава государства.

Кроме того, Порошенко поддержал действия сотрудников Госпогранслужбы во время вчерашнего инцидента на украинско-польской границе.

"Наши пограничники самым лучшим образом себя зарекомендовали во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Они не дали разжечь пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", — заявил президент.

По словам Порошенко, разбираться в инциденте должны правоохранители, и они уже начали это делать. Также президент выразил надежду, что Саакашвили в свое время будет так же упорно пробиваться в Грузию, как стремился попасть в Украину.

Больше по делу читайте в авторской колонке Виталия Кулика: "Саакашвили на границе. Прорыв из ниоткуда в никуда?"