Порошенко тем, кто расшатывает Украину: работать не умеете, собачьей будки в жизни не построили

Порошенко заявил, что не позволит дестабилизировать Украину.

Петр Порошенко в Харькове. twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко заявил, что не позволит дестабилизировать Украину. Экономика страны весь прошлый год демонстрировала рост, несмотря на то, что "кто-то очень хочет расшатать лодку".

Об этом он сказал во время посещения харьковского тракторного завода, пишет Liga.net.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая "геть!" Почему — потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по дороге", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что "Украина — машиностроительное государство, и пришло время напомнить об этом всему миру. И во время каждой моей зарубежной поездки со мной будут украинские министры и производители, чтобы возвращать старые рынки и завоевывать новые".

Также президент призвал возобновлять спецпроизводство.

"Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя вовремя обороны государства... Начинаем импортозамещение, начинаем выходить из той блокады, которую устроила нам Россия по поставке комплектующих, и начинаем восстанавливать гордость и славу харьковского тракторного завода", — сказал он.

Порошенко также заявил, что среди его приоритетов — "обеспечение политических условий" для проведения реформ в экономике.

Напомним, Порошенко рассказал, как блокада ОРДЛО расшатывает ситуацию в Украине.