Порошенко тем, кто расшатывает Украину: работать не умеете, собачьей будки в жизни не построили

Порошенко заявил, что не позволит дестабилизировать Украину.
Об этом он сказал во время посещения харьковского тракторного завода, пишет Liga.net.
"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая "геть!" Почему — потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по дороге", — подчеркнул президент.
Он также отметил, что "Украина — машиностроительное государство, и пришло время напомнить об этом всему миру. И во время каждой моей зарубежной поездки со мной будут украинские министры и производители, чтобы возвращать старые рынки и завоевывать новые".
Также президент призвал возобновлять спецпроизводство.
"Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя вовремя обороны государства... Начинаем импортозамещение, начинаем выходить из той блокады, которую устроила нам Россия по поставке комплектующих, и начинаем восстанавливать гордость и славу харьковского тракторного завода", — сказал он.
Порошенко также заявил, что среди его приоритетов — "обеспечение политических условий" для проведения реформ в экономике.
Напомним, Порошенко рассказал, как блокада ОРДЛО расшатывает ситуацию в Украине.