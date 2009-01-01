Порошенко требует полностью прекратить транспортное сообщение с оккупированным Донбассом

Запрет будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные производства.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины на время полностью прекратить сообщение с оккупированными территориями.

Об этом глава государства сообщил в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет пресс-служба Администрации президента

"Поэтому сейчас, сегодня, предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного — и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства", — сказал Порошенко.

По словам главы государства, контролировать процесс перемещения будут добровольческие мобильные группы.

"Правительство уже предусмотрело создание мобильных контрольных групп. К ним мы предлагаем приобщить общественность. Честные, порядочные, несудимые и невооруженные люди, которые хотят бороться с контрабандой получат эту возможность. В первую очередь, к таким группам следует привлекать участников боевых действий. И эти группы должны обеспечивать эффективный контроль за соблюдением и исполнением решения СНБОУ", — отметил гарант.

Порошенко выразил надежду, что в четверг Кабинет министров детально проанализирует экономический аспект ситуации.

"Насколько замедлится экономический рост? Каковы будут потери для бюджета? Какие риски для валютного курса? Какова ситуация с энергетикой, потому что в этот раз только ранняя весна спасла нас от веерных отключений электроэнергии. И следует обеспечить проверку сертификатов происхождения товаров, соответствие их нормам ВТО при импорте товаров", — сказал Порошенко.

Между тем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов по результатам заседания заявил, что было принято решение временно прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции, сообщает пресс-служба СНБО.

"Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных "республик", с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1—2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", — подчеркнул Турчинов.

"Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения по железнодорожным и автомобильным путям и создать условия для привлечения общественного контроля за выполнением этого решения", — добавил секретарь СНБО.

Ранееи Порошенко заявил, что Украина не будет иметь никаких торговых отношений с "конфискованными" боевиками предприятиями в оккупированных районах Донбасса.