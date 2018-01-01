Порошенко указал сроки создания Антикоррупционного суда

Глава государства заявил, что процесс будет завершен к началу президентской предвыборной кампании.

Порошенко пообещал Антикоррупционный суд к декабрю УНИАН

Новый Антикоррупционный суд будет создан до декабря 2018 года, чтобы не повлиять на президентскую предвыборную кампанию, которая стартует с этого месяца.

Такие сроки создания нового судебного органа озвучил президент Петр Порошенко во время интервью журналистам украинских телеканалов.

"Президентская кампания начнется в декабре. Я буду делать все, чтобы Антикоррупционный суд к этому времени был создан", - сказал гарант.

По словам Порошенко, суд необходимо создать до этого времени, чтобы политики не использовали его в своей предвыборной кампании накануне выборов президента Украины, которые состояться в 2019 году.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

Как ранее сообщалось, Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", и он вступил в силу 14 июня.

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