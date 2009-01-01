Порошенко: Украина выбралась из глубокой пропасти, но над ней нависает "хищная орда"

Порошенко считает, что Украина вібралась из пропасти, но опасность остается.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, пишет УНИАН.
"Мы с Вами выбрались из глубокой, смертельно опасной пропасти — это наше очевидное достижение. Ясно и четко видим далекую пока вершину, которую должны покорить — это наша большая цель", — заявил он.
"Но мы все еще близки к пропасти, можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг — и мы снова вниз ... Это — наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и долговременная угроза", — добавил президент.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что на захваченной части востока Украины находятся три тысячи профессиональных российских военніх.
видео: 112 Украина