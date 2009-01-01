Порошенко: Украина выбралась из глубокой пропасти, но над ней нависает "хищная орда"

Порошенко считает, что Украина вібралась из пропасти, но опасность остается.

Петр Порошенко в Верховной Раде. twitter.com/poroshenko

Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но над ней нависает "хищная орда".

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, пишет УНИАН.

"Мы с Вами выбрались из глубокой, смертельно опасной пропасти — это наше очевидное достижение. Ясно и четко видим далекую пока вершину, которую должны покорить — это наша большая цель", — заявил он.

"Но мы все еще близки к пропасти, можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг — и мы снова вниз ... Это — наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и долговременная угроза", — добавил президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что на захваченной части востока Украины находятся три тысячи профессиональных российских военніх.

видео: 112 Украина