Без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить, сказал Порошенко.

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

На мероприятиях по случаю Дня памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом, президент Украины Петр Порошенко заявил, что коммунистическим идолам нет и не будет места в Украине.

"Побывав вчера в Заксенхаузене, и стоя сегодня здесь, в Быковне (Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" — ред.), еще раз и еще раз осознаю, чувствую каждой клеткой людоедское сходство нацистского и сталинского режимов", — сказал Порошенко, пишет Укринформ.

Глава государства напомнил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ еще восемь лет назад приняла очень важную резолюцию об их тождестве и даже предложила совместный день памяти жертв сталинизма и нацизма.

"Вот почему, если кто не понял, в течение последних трех лет в Украине мы вместе проводим декоммунизацию. И вот почему произошел так называемый ленинопад, и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, и вот почему обновились таблички с названиями улиц. Потому что коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", — подчеркнул Порошенко, добавив, что без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей "мой украинский народ тоже способен прожить".

"В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый "ленінопад" и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубів, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", — заявил он.

"Кстати, и без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", — добавил президент.





Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной Радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование "георгиевской" ленточки и вводящий за это административную ответственность, как только он будет передан ему на подпись.

"Закон о запрете "георгиевских ленточек" я тоже подпишу, как только он поступит из Верховной Рады", — сказал президент

По словам Порошенко, эти ленточки являются символом нынешней агрессии РФ против украинцев, которая ежедневно убивает наших людей на востоке страны.

"Это ("георгиевские ленточки" — Ред.) не символика Второй мировой, это символика агрессии против Украины 2014-17 гг. Ведь обвешанные этими ленточками боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они тоже целятся в украинских воинов", — сказал президент, добавив, что Россия своими действиями против Украины сама поставила эту ленточку вне закона.

Порошенко также ожидает, что вскоре Европейский Союз опубликует решение о введении безвизового режима для граждан Украины. По словам Порошенко, это может случиться в ближайшие дни.

"На днях в официальном вестнике ЕС ожидается официальная публикация введения безвизового режима для украинских граждан", — сказал он.

"А в полночь на 11 июня первый украинец, в паспорте которого не будет визы, пересечет государственную границу в сторону одной из европейских стран, в том числе, конечно же, — дружественной нам Польши", — добавил Порошенко.

видео: 5 канал