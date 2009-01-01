Порошенко уличил Россию в имперских амбициях: не признает право украинцев на самоопределение

Кремль будет вести гибридную войну или прибегнет к открытой агрессии, считает президент.

Флаг Украины на фоне Кремля twitter

считает, что что в основе российской политики в отношении Украины лежит непризнание права украинцев на самоопределение.

Об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений, сообщает УНИАН.

"Именно непризнание права украинцев на самоопределение лежит ныне в основе российской политики в отношении Украины", — сказал Порошенко. По словам президента, нет оснований полагать, что эти основы в ближайшее время пошатнутся.

Он также предположил, что Кремль попытается реализовать имперские амбиции посредством гибридной войны или открытой агрессии.

"Вывод очевиден — Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы как в форме продолжения гибридной войны, так и, не исключено, открытой агрессии с масштабным применением военной силы по всем направлениям", — сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что главным союзником Украины, оплотом и фундаментом ее независимости являются Вооруженные силы Украины.

Напомним, ранее Порошенко предупредил Беларусь и Прибалтику быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы.