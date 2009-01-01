Порошенко утвердил доктрину информбезопасности Украины для борьбы с пропагандой РФ

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил ее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ вступает в силу со дня его опубликования.

В документе говорится, что необходимость принятия Доктрины обусловлена возникновением угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

"Целью Доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны", — говорится в сообщении.

Для реализации Доктрины СНБО должен осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти относительно обеспечения национальной безопасности в информационной сфере.

Кроме того, отмечается, что Кабмин будет обеспечивать осуществление информационной политики государства, финансирования программ, связанных с информбезопасностью, направлять и координировать работу министерств, других органов исполнительной власти в этой сфере.

"На Министерство информационной политики Украины возлагается организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине. Мининформполитики также будет осуществлять мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере", — отметили в пресс-служба Порошенко.

Кроме того, Министерство информполитики должно способствовать Министерству иностранных дел Украины в донесении и представлении официальной позиции Украины в иностранных средствах массовой информации.

Доктриной также возлагается ряд задач на Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Службу безопасности Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований.

"Участие в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора; разработке приоритетов и стимулов развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания, в частности по освещению героического сопротивления Украинского народа российской агрессии также будут принимать Министерство культуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины согласно их компетенции", — говорится в документе.

Напомним, нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия тратит деньги на массированную пропаганду.