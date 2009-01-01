Порошенко утвердил официальную символику СНБО

Порошенко утвердил порядок использования эмблемы, флага и знака СНБО.

Петр Порошенко president.gov.ua

Об этом говорится в указе №334/2017 от 20 октября, обнародованном на сайте главы государства.

"Учредить эмблему, флаг и знак Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе.

Также Порошенко утвердил порядок использования эмблемы, флага и знака СНБО.

Согласно документу, эмблемой СНБО является квадрат голубого цвета с углублениями по сторонам в форме золотой крепостной стены с четырьмя бастионами по углам. Внутри квадрата помещен малый Государственный Герб Украины, наложенный на вертикально расположенную золотую булаву и обрамленный по кругу синей лентой с золотыми кантом и надписью: "Совет национальной безопасности и обороны. Украина".

Флагом Совета национальной безопасности и обороны является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Высота эмблемы составляет 7/9 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

Знаком Совета нацбезопасности и обороны является восьмилучевая звезда с расходящимися лучами, на которой размещена эмблема Совета национальной безопасности и обороны Украины. Все изображения и надписи рельефные. Размер знака — 45 мм. Знак изготавливается из металла желтого цвета. На оборотной стороне знака предусмотрено место для порядкового номера и размещена застежка для крепления к одежде.

Другим своим указом №335/2017 от 20 октября президент внес изменения в положение об Аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее Порошенко ввел в действие концепцию реформы управления государством в условиях ЧП.