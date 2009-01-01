Порошенко уверен, что НАТО может остановить агрессию РФ, а Украина и США защищают общие ценности

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Украина требует от РФ вывода войск и техники, а также деоккупации Крыма.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Украина Петр Порошенко заявил, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между нашей страной и США.

Как сообщает пресс-служба, глава государства в интервью агентству Reuters сказал, что "НАТО — вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой же как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию".

По словам президента, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, очень важны и эффективны.

"В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо сохранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России являются неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира.

"Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", — подчеркнул президент.

Кроме того, в интервью изданию The Wall Street Journal Порошенко выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США.

Президент отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины. Он также напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы.

Глава государства отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время. "Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями – это свобода, демократия. Такие же ценности у Украины".

Президент выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами, ведь согласно Будапештскому меморандуму ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Украина требует от России вывода оккупационных войск и техники с украинской территории, а также де-оккупации Крыма.

Президент также напомнил, что с начала войны в Донбассе более 10 тыс. военных и гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии.

Глава государства отметил: "Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армиях для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск".

Порошенко также напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России, подчеркнув, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.

Ранее Порошенко заявлял, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать собственной свободой.