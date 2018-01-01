Порошенко уже придумал, как Украина использует Крымский мост

Президент считает, что россиянам сооружение понадобится как дорога для отступления.

Украина после восстановления контроля над Крымом использует Керченский мост для связей с Кубанью, сказал Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что построенный Российской Федерацией мост в захваченный Крым над Керченским проливом Украина после восстановления контроля над полуостровом использует, в частности, для связей с Кубанью.

Гражданам РФ Крымский мост "понадобится как дорога для отступления", рассказал он в Киеве, выступая на мероприятии ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и Дню борьбы за права крымскотатарского народа, говорится на сайте украинского лидера.

"Уверен, что агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления. Россиянам этот мост понадобится как дорога для отступления", — отметил глава государства.

По его словам, "Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, также живет большое количество украинцев, и с другой Россией — не агрессором".

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

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