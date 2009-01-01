Порошенко в Давосе призвал освобождить украинских заложников в Крыму, на Донбассе и в тюрьмах России

Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

Петр Порошенко и Петер Маурер. president.gov.ua

Сегодня, 19 января, президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером в рамках Всемирного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко призвал Маурера способствовать освобождению украинских заложников на Донбассе, в Крыму и находящихся в тюрьмах России.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях, подчеркнув важность беспрепятственного доступа МККК на оккупированные территории для проведения гуманитарной миссии.

Порошенко обратился к Мауреру с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также на территории России и призвал Красный Крест активно защищать права украинцев на оккупированном полуострове.

Руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе по оказанию помощи украинцам. Маурер высоко оценил восстановление водоснабжения на оккупированной территории.

Стороны договорились о визите президента Международного комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.

Также Порошенко в Давосе провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

Председатель совета директоров компании "АрселорМиттал" оценил улучшение в Украине ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМиттал", в том числе переход на новые технологии производства.

Порошенко также призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

Кроме того, в рамках форума в Давосе Порошенко проведет ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций.

Программой сегодняшнего дня предусмотрена встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Также предусмотрена встреча Порошенко с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Также глава украинского государства примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL).

Ранее Порошенко заявлял, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать собственной свободой.