Порошенко в США, или Игра на своем поле

Этот раунд гибридного противостояния с Россией Украина прошла с честью, но вряд ли кто предскажет, сколько их еще будет.

Выступление Петра Порошенко на Генассамблее ООН Официальный сайт Президента Украины

Внешняя и оборонная политика, как известно, относятся к сфере полномочий главы государства. Увеличение оборонного бюджета в нынешних условиях имеет не только оборонительное, но и политическое значение, ведь в НАТО в последнее время усилились требования по этому вопросу. Петр Порошенко рассказал о ситуации в Украине не только Всемирному конгрессу украинцев, но и выступил в военной академии в Вест-Пойнте. Кстати, и украинским военным есть, о чем рассказать заокеанским коллегам.

Во время пребывания Порошенко в США американский Сенат принял решение о выделении 500 миллионов долларов на нужды обороны Украины, что выглядит серьезной демонстрацией поддержки нашей страны. Поступят эти средства в качестве летального оружия или другого оборудования и амуниции, необходимых ВСУ — вопрос скорее политический, чем практический.

Порошенко вдохновенно выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, наверное, помня о том, что позиция ее членов не позволила России юридически оформить аннексию Крыма. Тогдашняя схватка в Нью-Йорке была одной из первых побед украинской дипломатии в гибридном противостоянии с Кремлем. И говоря, что Россия сегодня — не контрибутор, а угроза безопасности, украинский президент имеет основания рассчитывать на понимание.

Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН president.gov.ua

Его выступление напомнило о проблеме Крыма, который Россия сегодня использует как тыловую базу для боевых действий в Сирии. Наряду с этим на полуострове нарушаются права человека, что противоречит решениям Объединенных Наций. Порошенко подтвердил озвученную во время саммита YES идею о необходимости создания круга друзей деоккупации Крыма. Следует понимать, что из-за "сакральности" территории для нынешнего и будущего хозяев Кремля решение этого вопроса будет непростым.

Удачный ход Порошенко — иллюстрация российско-украинских отношений через человеческие судьбы. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, преследуемые оккупантами в Крыму, расстрелянный оккупантами на Донбассе 16-летний Степан Чубенко, политзаключенные Олег Сенцов и Роман Сущенко. Упоминание этих людей подчеркнуло обоснованность утверждения, что Кремль сделал ставку на усиление человеческих страданий. Президент Украины пригласил на Донбасс оценочную миссию для рассмотрения перспектив введения миротворцев, при этом предостерег от участия в контингенте "голубых касок" представителей России. Порошенко подчеркнул, что мандат миротворцев должен распространяться на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый сегодня участок российско-украинской границы.

Следует понимать, что вопрос направления миротворцев не будет решен быстро, а сами "голубые каски" — отнюдь не панацея от всех украинских проблем. Однако наряду с этим Украине необходимо продолжать демонстрировать приверженность идеям, на основе которых была создана ООН. Отсюда в выступлении Порошенко напоминание о миротворческих усилиях нашей страны и призыв усилить санкции против КНДР, заодно расследовав причины резкого всплеска активности Северной Кореи в реализации ядерной программы.

Петр Порошенко и британский премьер Тереза Мэй на заседании Совбеза ООН president.gov.ua

Порошенко еще предстоит встреча с Дональдом Трампом в компании других лидеров государств, демократии в которых угрожает Россия, и продолжение заокеанского визита в Канаде. Этот раунд гибридного противостояния с Россией Украина прошла с честью, однако вряд ли кто-нибудь возьмется предсказать, сколько их еще будет.

Евгений МАГДА

фото: president.gov.ua