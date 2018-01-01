Порошенко внес в Раду проект закона о создании антикоррупционного суда: названа цель документа

Президент определил законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

Президент внес в Раду проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда Фото: twitter.com/xraynrktk

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда", который должен обеспечить выполнение требований Конституции и двух законов для начала работы нового органа.

Украинский лидер определил документ как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его данным, цель законопроекта — выполнение требований Конституции, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности антикоррупционного суда.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Позже документ вступил в силу. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

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