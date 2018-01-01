Порошенко ввел обязательный экзамен по украинскому языку для получения гражданства Украины

До этого иностранцы должны были предоставлять справку о знании украинского, которую выдают учебные заведения.

УНИАН

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указом, в частности, вводится "в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины". Планируется "улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях", обеспечить "содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка".

До этого для получения украинского гражданства иностранцы должны были предоставлять справку о знании украинского языка, которую выдают учебные заведения. Также в течение двух месяцев Кабмин должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.



Ранее Порошенко заявил, что знает, как освободить Украину от российского агрессора. По словам главы государства, на осуществление этой и других целей ему понадобятся ближайшие пять лет.

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции и каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент.

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