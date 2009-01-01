Порошенко ввел в действие концепцию реформы управления государством в условиях ЧП

Кабмину поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством
Как сообщили в пресс-службе главы государства, указом утверждена Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Правительство также ежегодно, до 1 февраля, должно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Саму концепцию пресс-служба президента не обнародовала.