Порошенко вывел экс-главу АП Ложкина из состава Нацинвестсовета

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Временно исполнять обязанности секретаря совета будет Дмитрий Шимкив - нынешний заместитель главы АП, говорится в президентском указе.
Ложкин стал секретарем Нацинвестсовета в августе позапрошлого года - сразу после своей отставки с должности руководителя АП.
К слову, Национальный инвестиционный совет - консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный в 2014 году как замена Совету отечественных и иностранных инвесторов.
Немногим позднее Ложкин на своей странице в Facebook прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал о планах на будущее. написал, что будет заниматься бизнесом.
"Сегодня завершается важный этап в моей жизни. С этого дня я больше не являюсь секретарем Национального инвестиционного совета на общественных началах. "По призванию я – бизнесмен и инвестор. В прошлом году совместно с (экс-главой Министрерства инфраструктуры -ред.) Андреем Пивоварским мы создали инвестиционную компанию. Сейчас она готова перейти к реализации ряда инвестиционных проектов", - написал он.