Порошенко заговорил о новом законе об украинском языке

Президент заявил, что государство не будет вмешиваться в частное общение.

Петр Порошенко. twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать использование украинского языка в сфере обслуживания.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны, пишет Обозреватель.

По его словам, проект закона призван установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".

"На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", — отметил Порошенко.

В то же время президент заявил, что государство не будет вмешиваться в частное общение.

"В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться. И вмешиваться никогда не будет", — подчеркнул Порошенко.

Он также упомянул как достижение квотирование украинского языка на радио.

"Спасибо вам за эти результаты. Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении, тоже скоро увидим", — обратился президент к нардепам.

Напомним, 8 ноября, в Украине вступил в силу закон относительно доли музыкальных произведений на государственном языкев программах телерадиоорганизаций — через 4 месяца после его утверждения.