Порошенко заверил: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору

Армия нашей страны сейчас в лучшей форме, чем когда-либо, отметил президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что он уверен в армии Украины, страна готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление.

Об этом он рассказал в центре Киева — на Крещатике — перед военным парадом по случаю Дня Независимости государства, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что Украина поддерживает мирный, политико-правовой путь возвращения захваченного Россией Крыма и подконтрольной врагу части Донбасса.

"Я уверен в нашей армии. Она сейчас в лучшей форме, чем когда-либо — это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижения полной совместимости со стандартами НАТО", — добавил Порошенко.

Ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич говорил, что только решительность и сила могут остановить усиление агрессии РФ, мир все больше убеждается — "Москва не уважает нормы международного права и, как правило, применяет силу для разделения территорий".

Фото: president.gov.ua