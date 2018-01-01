Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину

Президент отметил, что "Украина была "матерью" для российской православной церкви", а не наоборот.

Петр Порошенко

В интервью сербскому телеканалу РТС президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

Выдержку из интервью приводит пресс-служба президента.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

Накануне Петр Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно. "Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщили в пресс службе президента, не уточнив цель его просьбы.

Ранее аналитики Центра социальных исследований "София" пришли к выводу, что почти 80 процентов граждан Украины не одобряют результаты работы президента Украины Петра Порошенко.

Согласно проведенному ими опросу, 49,1 процента граждан совсем не одобряют работу президента, 29,2 - скорее не одобряют, 12,8 - скорее одобряют, 3,7 - полностью одобряют, а 5,2 - затруднились ответить.

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