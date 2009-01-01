Порошенко заявил, что не допустит никаких досрочных парламентских выборов

Украина должна воспользоваться промежутком времени без выборов для того, чтобы имплементировать реформы, заявил президент.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не допустит никаких досрочных парламентских выборов.

Об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-службы президента.

"Украина должна воспользоваться промежутком времени без выборов для того, чтобы имплементировать реформы, которые не только будут проголосованы, не только будут воплощены в жизнь, но смогут уже принести определенные плоды в виде экономического роста, инфраструктурных проектов, в виде изменения правил, роста инвестиционного климата, улучшения судебной ветви власти, формирования антикоррупционной инфраструктуры, реформирования энергетики, образования, здравоохранения", — заявил он.

По словам президента, этот комплексный реформаторский пакет парламент должен проголосовать, это его обязательства перед избирателями. "Уверен, что у него хватит этого потенциала", — отметил Порошенко.

"Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что украинские предприятия на Донбассе были захвачены за несколько дней.

"В одно мгновение были захвачены предприятия... Это было сделано буквально за несколько дней. Сегодня было обнародовано решение владельцев предприятий, шахт, металлургических комбинатов, доменных печей, коксохимов, гостиниц, стадионов, там принудительно были поменяны владельцы", — заявил Порошенко.

Порошенко также заявил, что беженцы из Украины наподобие украинского бизнесмена, соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко и российские олигархи незаконным способом стали "владельцами" захваченных предприятий на территории ОРДЛО.

"Затем началась так называемая блокада, которая позволила воспользоваться безответственными действиями политиканов для того, чтобы оправдать решение РФ о признании "паспортов" так называемых ДНР и ЛНР, "регистрационных документов"... И второе, как бы это ни называть — "экспроприация", "национализация", "конфискация", или просто "захват" украинских предприятий — передача их российским олигархам или тем, кто бежал из Украины наподобие Курченко, и на сегодняшний день незаконным способом стал "владельцами" этих объектов, уничтожила Украину на Донбассе", — заявил президент.

Порошенко отметил, что Россия начала оккупацию Донбасса вооруженным вторжением с танками и "добровольцами", после чего на территорию Украины вошли регулярные войска РФ.

Президент отметил, что затем на этих территориях произошло уничтожение украинской банковской системы, была введена рублевая зона и началась экспроприация предприятий — однако не всех, некоторые оставались до недавнего времени под украинской юрисдикцией.

"Каким образом Россия начинала оккупацию Донбасса? Первыми пришли танки с оружием, амуницией. Это было тем, что первое начало поставляться вместе с так называемыми "добровольцами" из России", — заявил Порошенко.

"Дальше пришло уничтожение банковской системы, далее пришли регулярные войска, затем была введена рублевая зона и вытеснение гривни, потом началась экспроприация маленьких и мелких предприятий, рынков, ресторанов, кафе и прочее", — добавил он.

Но, по словам главы государства, на неконтролируемой правительством территории все еще оставались островки, где зарплаты выплачивались в гривне, и это были единственные места, где функционировала украинская национальная валюта, где не платили налоги в так называемые бюджеты "ЛНР", "ДНР" или РФ, и в полном объеме налоги уплачивались Украине, где обеспечивалась занятость.

"Люди четко понимали, что работали на крупных украинских предприятиях и оставались пусть на оккупированной территории, но под украинской юрисдикцией, понимали, что это Украина", — отметил Порошенко.

"Это были островки Украины, якоря, которыми эта территория держалась за Украину. Безусловно, мы собирались их использоваться при реинтеграции, при возвращении Украины на Донбасс и при возвращении Донбасса в Украину, это были базовые плацдармы", — добавил президент.

Напомним, ранее Порошенко потребовал прекратить транспортное сообщение с оккупированным Донбассом.