Порошенко заявил, что основание Москвы – это "очень опрометчивый" шаг киевских князей. Видео

Такое заявление он сделал, выступая в Раде.

Порошенко: Киевские князья очень опрометчиво основали Москву http://fdlx.com

Во время выступления в Раде, где обсуждалось обращение о создании автокефалии поместной церкви в Украине , президент Петр Порошенко заявил, что древнерусские князья "опрометчиво основали Москву".

"Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил Порошенко.

Напомним, Кремль прокомментировал создание единой поместной церкви в Украине. В Москве придерживаются позиции Русской православной церкви.

Ранее в Раде объяснили, что ждет Московский патриархат после автокефалии УПЦ.

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей. Информация о мероприятии была опубликована на странице главы государства в Facebook.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.