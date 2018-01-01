Порошенко заявил, что у него есть план, как освободить Украину от агрессора за пять лет

Президент намекнул, что ему нужен еще один президентский срок.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что знает, как освободить Украину от российского агрессора.

По словам главы государства, на осуществление этой и других целей ему понадобятся ближайшие пять лет, передает Интерфакс-Украина.

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции и каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Порошенко было окончание войны на Востоке через две недели.

Ранее украинский дипломат Богдан Яременко объяснил, почему Порошенко может не попасть во второй тур выборов.

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